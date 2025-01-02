Aydın'da Jandarma 2024 Yılına Damga Vurdu: 2 Bin 70 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerince 2024 yılında yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 70 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce 2024 yılında düzenlenen bin 746 operasyonda 2 bin 70 şüpheli yakalandı, 148 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda ise 38 kilogram kubar esrar, 10 kilogram metamfetamin, 7 bin 366 adet sentetik hap, bin 681 adet kök kenevir bitkisi, 6 milyon 292 bin 209 adet makaron, 9 bin 216 kilogram tütün, 22 bin 870 kilogram akaryakıt, 6 bin 274 litre alkol, 622 parça tarihi eser, 72 adet tabanca ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 2025 yılında da Aydın'ın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - AYDIN