Aydın'da Jandama, Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri Düzenledi

Aydın'da Jandama, Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirerek çevre ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla 'Her şey Elimizde' mottosuyla uyarılarda bulundu. Yangın risklerine dikkat çekilen etkinlikte, vatandaşlara 'Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar' broşürü dağıtıldı.

Aydın'da jandarma ekipleri orman yangınlara karşı vatandaşlara uyarılarda bulunarak bilgilendirmede bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığınca Köşk ilçesinde vatandaşlara yangın risklerine karşı, çevre ve doğa sevgisi bilincinin aşılanması ve farkındalık oluşturması amaçlı "Her şey Elimizde" mottosuyla bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme sonrası "Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar" broşürü dağıtıldı. Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklıklarının artmasından dolayı su ihtiyacı olan can dostlarımız için kapı önlerine su koymaları konusunda da bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış

Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Ardına bakmadan kaçmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi

Ünlü çiften ayrılık söylentilerine manidar yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.