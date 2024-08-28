Aydın'da izinsiz yer açan şahıs jandarma tarafından yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde izinsiz yer açan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan devriye sırasında tespit edilen olayda, şahsın iş makinası ile izinsiz hazine arazisinde yer açtığı belirlendi. Şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde izinsiz yer açan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Didim Akyeniköy Mahallesi'nde icra edilen devriyede N.Ç.(26) isimli şahsın iş makinası ile E.Ş.(29) isimli şahıs adına izinsiz hazine arazisinde yer açtığı tespit edildi. Şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapılmak üzere evraklar ilgili kurumlara gönderildi. - AYDIN