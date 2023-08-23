Aydın'da İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı
3. Sayfa Haberleri
Aydın'ın Karacasu ilçesinde orman arazisinde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde eskavatörle izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazır Mahallesi'ndeki orman arazide tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda E.K, S.I, M.B, S.E. ve M.K. olay yerinde gözaltına alındı. Kazıda kullanılan eskavatör ve diğer kazı malzemelerine el kondu.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - 3. Sayfa