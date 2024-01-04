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Aydın'da İzinsiz Altın Arama Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde dere yatağında izinsiz altın arama faaliyeti gerçekleştiren 6 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde dere yatağında kurdukları düzenekle izinsiz altın arayan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca izinsiz altın madeni arama faaliyeti gerçekleştirenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesi Kızılcapınar Mahallesi Karaçağıl mevkiinde dere yatağı içerisinde su yüzeyinden kurdukları özel aparatlarla izinsiz altın bulmaya çalışan Ö.Ç., M.Ç., H.G., H.S., M.F. ve H.K. isimli şüpheliler devriye ekibi tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Germencik Jandarma Aydın Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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