Aydın'da işyerine yapılan baskında 11 kişi yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir işyerine yapılan baskında vizesiz ve yasadışı giriş yaptığı tespit edilen 11 kişi yakalanırken, işyeri sahibine de toplamda 624 bin 272 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca koordineli olarak Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde bir işletmeye baskın düzenlendi. Edinilen bilgiye göre 9 yabancı uyruklu kadın şahsa vizesiz giriş ihlali yapmak suçundan kişi başı 11 bin 409 TL ve 2 şahsa da yasadışı giriş yapmak suçundan kişi başı 22 bin 834 TL olmak üzere toplam 148 bin 349 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca bahse konu işletmenin çalışma izni olmadan yabancı uyruklu işçi çalıştırdığı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) işletme yetkilisi şahsa kişi başı 56 bin 752 TL olmak üzere toplamda 624 bin 272 TL idari para cezası uygulandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN