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Aydın'da İntihar Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı

Aydın'da İntihar Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, Bulgaristan vatandaşı eşi için çabalayan Akın S., ilaç içerek yaşamına son vermek istedi. Hızlı müdahale ile kurtarıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ilaç içerek yaşamına son vermek isteyen 49 yaşındaki şahsın intihar girişimi, ekiplerin hızlı müdahalesiyle önlendi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Efeler ilçesinde 9 yıl önce tanıştığı Bulgaristan vatandaşı A.B.H. ile birlikte yaşayan ve 2 çocuğu bulunan Akın S., evlenmek için resmi makamlara başvurdu. A.B.H.'nin kaçak olduğu belirlenince sınır dışı edilip ülkeye girişi 5 yıl yasaklandı ve 55 bin lira para cezası kesildi. Eşini Türkiye'ye geri getirmek için çabalayan ve olumlu sonuç alamayan Akın S., ilaç içip yaşamına son vermek istedi. Bir tanıdığını arayıp helallik isteyen Akın S.'nin durumundan şüphelenen yakını ise polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine Güzelhisar Mahallesi'ndeki adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu Akın S., ölümden son anda kurtarıldı. Akın S., sağlık ekipleri tarafından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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