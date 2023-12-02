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Aydın'da İnşaattan Demir Beton Kalıbı Çalan 2 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir inşaattan çalınan demir beton kalıbı olayında, jandarma ekipleri 2 hırsızlık şüphelisini yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir inşaattan demir beton kalıbı çalan 2 hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Dallıca Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir inşaattan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 120 adet demir beton kalıbı çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılabilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelilerinin Ö.K. ve M.İ. olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelileri jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Nazilli Aydın Güvenlik Hırsızlık Soruşturma 3. Sayfa Güncel Haberler

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