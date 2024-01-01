Aydın'da İnşaat Malzemesi Çalan Şüpheliler Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde inşaatlardan 120 bin TL değerindeki inşaat malzemesi çalan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Nazilli ilçesi Dallıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait inşaattan yaklaşık 70 bin TL değerindeki metal paletler kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Asayiş Timlerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının A.Ç. ve A.D. isimli şüpheliler tarafından kamyonet ile gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıslar, hırsızlık olayında kullandıkları araç ile yakalandı. Şüphelinin kullandığı araç ve bahçe içerisinde ise başka inşaat malzemeleri de ele geçirildi.

Bölgede başka hırsızlık olaylarının gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, yapılan araştırma sonunda yine aynı mahallede bir başka şahsa ait inşaattan yaklaşık 50 bin TL değerinde profil demir, teleskop demir, çelik kalon, saç pano gibi inşaat malzemelerinin çalındığı tespit edildi. İnşaat sahibi tarafından çalınan malzemeler teşhis edildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN