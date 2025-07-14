Aydın'da İnşaat İşçisi 8. Kattan Düşerek Ağır Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi çalıştığı inşaatın 8'inci katından düştü. İlk önce 4. katta bulunan güvenlik filesine düşen inşaat işçisi filenin gevşemesi üzerine bu defa zemine düştü. Ağır yaralananişçi hastaneye kaldırılırken polis ekipleri meydana gelen iş kazası ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Zeybek Mahallesi 1583 sokak üzerinde bulunan bir apartman inşaatında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 8'inci katında arkadaşları ile birlikte çalışan inşaat işçisi N.Y. (45) henüz bilinmeyen bir nedenle çalışmakta olduğu 8. kattan düştü. İnşaatın 8. katından 4.kattaki güvenlik filesine düşen işçi, beraberinde demirlerin de düşmesi ile birlikte ağırlık artınca buradan da beton zemine düştü. N.Y.'nin düştüğünü gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN