Aydın'da İncir Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 şüpheli jandarma ekiplerince bir bahçeden 63 kilo kuru incir çalarken suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Motorlu Asayiş Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik incir bahçelerinde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, devriye esnasında durumundan şüphelendiği 2 kişiyi takip etti. Şüphelilerin bir bahçeden 63 kilogram kuru incir çaldığını tespit eden ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı. Ele geçirilen kuru incir bahçe sahibine teslim edilirken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN