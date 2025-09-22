Haberler

Aydın'da İncir Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Aydın'da İncir Hırsızları Suçüstü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, bir bahçeden 63 kilo kuru incir çalan iki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Ele geçirilen incir, bahçe sahibine teslim edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 şüpheli jandarma ekiplerince bir bahçeden 63 kilo kuru incir çalarken suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Motorlu Asayiş Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik incir bahçelerinde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, devriye esnasında durumundan şüphelendiği 2 kişiyi takip etti. Şüphelilerin bir bahçeden 63 kilogram kuru incir çaldığını tespit eden ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı. Ele geçirilen kuru incir bahçe sahibine teslim edilirken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marketten mide bulandıran görüntüler

Marketten mide bulandıran görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sunucu, uçuş eğitimi sırasında düşen uçakta can verdi

Ünlü sunucu, uçuş eğitimi sırasında düşen uçakta can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.