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Aydın'da İncir Hırsızı Yakalandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir incir bahçesinde 10 kilogram incir çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir incir bahçesinde 10 kilogram incir çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Motorlu Asayiş Timi tarafından Karaağaçlı Mahallesi'nde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik icra edilen devriye esnasında bir şahsa ait incir bahçesinde B.V. isimli şüpheli şahıs hırsızlık yaptığı 10 kilogram incir ile birlikte suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çalınan incirler sahibine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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