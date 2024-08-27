Aydın'da İncir Hırsızı Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın İncirliova Mahallesi'nde bir bahçeden incir hırsızlığı yapan şüpheli topladığı 20 kilogram incir ile birlikte suçüstü yakalandı.

Aydın'da sorumluluk alanında bulunan bölgelerin dört bir yanında devriye gezen jandarma ekipleri suç olaylarına karşı anında müdahale ederek, vatandaşların günlük yaşamlarını huzur içinde sürdürebilmeleri için gece gündüz demeden çalışıyor. Edinilen bilgiye göre, İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Sınırtekke Mahallesi'nde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik icra edilen devriye esnasında bir şahsa ait incir bahçesinde İ.U. (25) isimli şüpheli şahıs incir hırsızlığı yaptığı esnada 20 kilogram incir ile birlikte suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çalınan incirler de bahçe sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN