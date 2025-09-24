Aydın'da İlkokul Öğrencilerine Çevre ve Doğa Sevgisi Anlatıldı

Haberler

Güncelleme:
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Germencik'teki Selahatin İlkokulu öğrencilerine çevre bilinci kazandırmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Öğrencilere tohumlu kalemler verildi ve çevre koruma bilincinin önemi vurgulandı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine çevre ve doğa sevgisi anlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Koruma Timi tarafından, Germencik ilçesi Ortaklar Bölgesinde Selahatin İlkokulu öğrencilerine çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında tohumlu kalemler toprakla buluşturulup, her öğrenciye bireysel sorumluluk verilerek çevre bilincinin sadece bugünün değil, geleceğin de teminatı olduğu vurgulandı. Öğrencilere; doğayı korumanın, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın en önemli görevlerden biri olduğu anlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
