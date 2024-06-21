Aydın'da iki farklı noktada orman yangını: Havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor
Aydın'ın Bozdoğan ve Koçarlı ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangınlar bazı yerleşim yerlerinde hasara neden oldu. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Aydın'da iki farklı noktada orman yangını: Havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor
AYDIN -Aydın'ın Bozdoğan ve Koçarlı ilçesinde iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bazı yerleşim yerlerinde hasar oluşturdu. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.