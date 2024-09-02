Üye Girişi
Haberler

Aydın'da İçki Kaçakçılığına Yönelik Operasyon

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından izin belgesi olmadan açık alanda içki sattığı ve servis ettiği tespit edilen bir işletme sahibine 16 bin 554 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından izin belgesi olmadan açık alanda içki sattığı ve servis ettiği tespit edilen bir işletme sahibine 16 bin 554 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'da jandarma ekipleri içki kaçakçılığı ve sahte içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca Dağyeni Mahallesi'nde bulunan bir işletmenin yapılan kontrolünde TAPDK belgesi olmaksızın açık alanda alkollü içki sattığı ve servis ettiğini tespit etti. İşletme içerisinde satışa ve sunuma hazır halde bulunan; 96 adet 50 cl farklı marka içki, 52 adet 20, 35, 50 cl farklı markalarda içki, 4 adet 35, 50, 70 cl içki ve 1 adet 50 cl içki olmak üzere toplam 153 adet içki ele geçirildi. Mülkiyeti Kamuya geçirilmek üzere söz konusu alkollere el konulurken, şahsa 16 bin 554 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Germencik Operasyon Jandarma 3-sayfa Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

 Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı

Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı
Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde

Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Müge Anlı başladı mı? 2 EYLÜL MÜGE ANLI CANLI İZLE! ATV CANLI İZLEME LİNKİ Nur Tuğba neden ayrıldı? Nur Tuğba Namlı programdan ne zaman ayrıldı? Şule Aydın kimdir? Şule Aydın kaç yaşında, nereli? Immobile- Manaj pozisyonu izle! Immobile- Manaj pozisyonu nedir? Beşiktaş- Sivasspor maçında ne oldu? 2 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Afrika kıtasının kuzeybatısında, Fas, Cezayir ve Tunus'tan geçen dağ sırasının adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorusunun cevabı ne? Yeni emeklilik sistemi nedir? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak, emeklilik yaşı yükselecek mi? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 2 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları! Bugünün kararları neler? 2 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32650 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor?
title