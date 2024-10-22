Aydın'da Huzur ve Güven Uygulamasında 8 Aranan Kişi Yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan Huzur ve Güven uygulamasında 10 saatte çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Kumar, tombala, oyun makinaları ve yasadışı bahis kapsamında 10.00-20.00 saatleri arasında 52 unsur ve 167 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda 4 bin 601 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı. Ayrıca 114 umuma açık yer kontrol edildi. Aydın'ın huzuru için faaliyetlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN