Aydın'da Huzur ve Güven Uygulamasında 10 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan Huzur ve Güven uygulamasında 10 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Huzur ve Hızır timlerinin katılımı ile Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 1774 Sayılı Kanun ve umuma açık yerlerin kontrolü kapsamında KBS ve KABS Kontrolü 40 unsur ve 133 personelin katılımıyla yapıldı. Uygulama sonucunda 4 bin 158 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs da yakalandı. Trafik kontrollerinde ise bin 130 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 3) araca idari işlem yapıldı, 3 araç da trafikten men edildi. Ayrıca 185 umuma açık yer, 1 alışveriş merkezi, 38 metruk yapı, 53 okul çevresi, 53 park, bahçe ve 69 işletme kontrol edildi. - AYDIN