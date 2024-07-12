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Aydın'da Huzur ve Güven Uygulaması Sonucunda 4 Şahıs Yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı. Uygulama sonucunda ayrıca birçok araç ve umuma açık yer kontrol edildi, idari işlemler yapıldı ve yasal olmayan silahlar ele geçirildi.

Aydın'da huzur ve güven uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Huzur ve Hızır Timlerinin katılımı ile Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması 60 unsur ve 180 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygulamada 3 bin 966 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı. 806 araç kontrol edildi, 24 araca idari işlem yapılarak 7 araç trafikten men edildi. Ayrıca 243 umuma açık yer, 1 AVM, 80 metruk yapı, 77 okul çevresi ve 80 park, bahçe 72 işletme kontrol edildi. 8 kişiye toplam 36 bin 267 TL idari para cezası kesilirken, uygulama sonucunda 2 tabanca, 19 tabanca fişeği ve 2 kesici ve delici alet ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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