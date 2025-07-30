Aydın'da Huzur ve Güven Uygulaması: 9 Kişi Yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen Huzur ve Güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalanırken, sanal devriyede de 20 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 178 personelin katılımıyla planlı ve münferit siber operasyonlar gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, 5 ilçede "Yasadışı bahis" suçundan 5 şüpheli, 9 ilçede "Müstehcenlik" suçundan 15 şüpheli olmak üzere toplam 20 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca 170 işletme kontrol edilerek 5 bin 967 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen kişi yakalandı. - AYDIN