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Aydın'da 'Huzur ve Güven' Uygulaması: 9 Aranan Kişi Yakalandı

Aydın'da 'Huzur ve Güven' Uygulaması: 9 Aranan Kişi Yakalandı
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Aydın'da gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri 5 bin 415 şahsı sorgularken, trafik denetimlerinde 113 araca idari işlem yapıldı ve 22 araç trafikten men edildi.

Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla 81 unsur ve 239 personelin katılımı "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi. Yapılan uygulama kapsamında 5 bin 415 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Trafik güvenliği kapsamında yapılan denetimlerde de 2 bin 155 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 113 araca idari işlem yapılırken, 22 araç trafikten men edildi. Ayrıca 173 umuma açık yer, 1 alışveriş merkezi, 50 metruk yapı, 90 okul çevresi, 98 park ve bahçe ile 11 işletme kontrol edildi. Yapılan uygulama kapsamındaki aramalarda ise muhtelif miktarda esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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