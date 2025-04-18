Aydın'da 'Huzur ve Güven' Uygulaması: 9 Aranan Kişi Yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla 81 unsur ve 239 personelin katılımı "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi. Yapılan uygulama kapsamında 5 bin 415 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Trafik güvenliği kapsamında yapılan denetimlerde de 2 bin 155 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 113 araca idari işlem yapılırken, 22 araç trafikten men edildi. Ayrıca 173 umuma açık yer, 1 alışveriş merkezi, 50 metruk yapı, 90 okul çevresi, 98 park ve bahçe ile 11 işletme kontrol edildi. Yapılan uygulama kapsamındaki aramalarda ise muhtelif miktarda esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. - AYDIN