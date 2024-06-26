Aydın'da 'Huzur ve Güven' Uygulaması: 4 Kişi Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Huzur ve Hızır Timlerinin katılımı ile Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. 61 unsur ve 192 personelin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada 4 bin 672 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı. Ayrıca 731 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 56 sürücüye idari işlem yapıldı, 3 araç da trafikten men edildi. Uygulamada 238 umuma açık yer, 4 AVM, 76 metruk yapı, 53 okul çevresi ve 82 park bahçe ile 41 işletme kontrol edildi. Vatandaşların huzur ve güveni için kontrollerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN