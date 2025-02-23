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Aydın'da Huzur ve Güven Uygulaması: 4 Bin 215 Şahıs Sorgulandı

Aydın'da Huzur ve Güven Uygulaması: 4 Bin 215 Şahıs Sorgulandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında 4 bin 215 şahsı sorguladı, 5 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde yaptıkları huzur ve güven uygulamasında 4 bin 215 şahsı sorguladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması Kod Mengene (Kumar, tombala, oyun makinaları ve yasa dışı bahis Suçlarının Kontrolü) uygulaması kapsamında 56 unsur ve 173 personelin katılımı ile gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda 4 bin 215 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı. 105 umuma açık yer ve 2 dernek kontrol edildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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