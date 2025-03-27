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Aydın'da 'Huzur ve Güven' Uygulaması: 24 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da 'Huzur ve Güven' Uygulaması: 24 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'da jandarma tarafından gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında toplam 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı.

Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında toplam 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 'Huzur ve Güven' uygulamaları kapsamında 216 personelin katılımıyla çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye faaliyetlerinde 4 ilçede 7 şüpheli şahıs hakkında "Müstehcenlik" suçundan, 2 ilçede 5 şüpheli şahıs hakkında "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan, 1 ilçede 1 şüpheli şahıs hakkında "Atatürk Aleyhine Karşı İşlenen Suçlar" suçundan, 1 ilçede 1 şüpheli şahıs hakkında "Terör Propagandası" suçundan olmak üzere toplam 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca yapılan uygulamalarda 123 işletme ve 5 derneğin kontrolü yapılırken, 4 bin 875 şahıs sorgulandı, 24 aranan şahıs yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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