Aydın'da Huzur ve Güven Uygulaması: 2 Şahıs Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen Huzur ve Güven uygulamasında 4 bin 88 şahıs sorgulanırken, 2 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Motosikletli Asayiş ve Trafik Timlerinin (Huzur ve Hızır Timleri) katılımı ile Huzur ve Güven Uygulaması (1774 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yerlerin KBS ve KABS Kontrolü) 47 unsur ve 140 personelin katılımı ile icra edildi. Uygulama sonucunda, 4 bin 88 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı, 648 araç kontrol edildi. 182 umuma açık yer, 1 AVM, 43 metruk yapı, 43 okul çevresi ve 80 park-bahçe 62 işletme kontrol edildi. - AYDIN