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Aydın'da Huzur ve Güven Uygulaması: 16 Aranan Kişi Yakalandı

Aydın'da Huzur ve Güven Uygulaması: 16 Aranan Kişi Yakalandı
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Aydın'da gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulaması kapsamında, jandarma ekipleri 5 bin 68 şahsı sorgulayarak çeşitli suçlardan aranan 16 kişiyi yakaladı. Toplamda 665 araç kontrol edilirken, huzur uygulamaları devam edecek.

Aydın'da 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştiren jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 16 kişiyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, huzur ve hızır timlerinin katılımı ile Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Umuma açık yerlerin kontrolü kapsamında 58 unsur ve 182 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 5 bin 68 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı. Ayrıca 665 araç kontrol edildi, 36 araca idari işlem yapıldı, 7 araç da trafikten men edildi. Huzur uygulaması kapsamında ayrıca 160 umuma açık yer, 1 alışveriş merkezi, 40 metruk yapı, 75 okul çevresi, 82 park bahçe, 50 işletme kontrol edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Huzur ve Güven uygulamalarının aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Jandarma Güvenlik 3-sayfa

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