Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Huzur ve Güven Uygulaması: 12 Servis Aracı Trafikten Men Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Huzur ve Güven uygulamasında, çocukların güvenli bir şekilde okullarına ulaşmaları ve okul çevresindeki önlemlerin alınması amaçlandı. Uygulama kapsamında 167 okul servis aracı kontrol edildi ve 12 araç trafikten men edildi.

Aydın'ında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen Huzur ve Güven uygulamasında 12 servis aracı trafikten men edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca çocukların güven içerisinde okullarına ulaşımlarının sağlanması ve okul çevresinde gerekli önlemlerin alınması hedefiyle 66 unsur ve 217 personelin katılımı ile Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Bu çerçevede Trafik Jandarması ekiplerince 167 Okul Servis Aracı kontrol edilirken, 42 araca toplam 79 bin 584 TL idari trafik cezası uygulandı, 12 servis aracı da trafikten men edildi. Ayrıca Asayiş Timleri tarafından 154 okul ve çevresi kontrol edildi. 2 bin 900 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı. 76 park ve bahçe, 59 kahvehane 81 işyeri ve 65 metruk bina kontrol edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Servis aracı Jandarma Güvenlik 3-sayfa Güncel trafik

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın yanıt veremediği soru

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcasının yanıt veremediği soru

 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem

Gizli tanığın oğlu ilk kez konuştu: Ona artık baba demem

 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor

Tabeladaki rakam araç sahiplerinin yüzünü güldürecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
IPHONE 16 FİYATLARI VE ÖZELLİKLERİ! iPhone 16 ne zaman çıkacak? Türkiye iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları ne kadar? Galip Ensarioğlu kimdir? AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu kaç yaşında, nereli? GSS prim borcunu ödemezse ne olur? Genel sağlık sigortası prim borcunu ödemezsem ne olur? Söylemezsem Olmaz canlı izle 10 Eylül! Söylemezsem Olmaz saat kaçta, hangi kanalda? Söylemezsem Olmaz sunucuları kim? Söylemezsem Olmaz başladı mı, hangi kanalda? Bir kayıp çocuk haberi daha! Olay ne zaman, nerede oldu? Çanakkele'de kaybolan çocuk bulundu mu? Narin cinayetinde yayın yasağı kalktı mı? Narin Güran soruşturmasında son durum nedir? KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? Ara tatiller hangi tarihte? 15 tatil ne zaman 2024? MEB takvimi! TÜRKİYE- İZLANDA MAÇINDAN KARELER! Masterchef 10 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title