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Aydın'da Huzur ve Güven Uygulaması: 12 Aranan Kişi Yakalandı

Aydın'da Huzur ve Güven Uygulaması: 12 Aranan Kişi Yakalandı
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Aydın'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında 3 bin 899 kişi sorgulandı ve 12 aranan şahıs yakalandı. Uygulamada 1080 araç kontrol edildi, çeşitli cezalar kesildi ve umuma açık yerler denetlendi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından Huzur ve Hızır Timleri'nin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 3 bin 899 şahıs sorgulanırken, 12 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Huzur ve Hızır timlerinin katılımı ile Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması 56 unsur ve 133 personelin katılımı ile gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda, 3 bin 899 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı. 1080 araç kontrol edilirken, 46 araca 102 bin 870 TL idari işlem yapılarak 7 araç trafikten men edildi. 200 umuma açık yer, 1 AVM, 46 metruk yapı, 70 okul çevresi, 71 park-bahçe 64 işletme kontrol edildi. Bir işyerine 4 bin 135 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma tarafından yapılan huzur ve güven uygulamalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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