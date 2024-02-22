Aydın'da Huzur ve Güven Operasyonları: 30 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da "huzur ve güven" operasyonlarına devam eden jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheliyi yakalarken, ayrıca sanal devriyeden kaçamayan 8 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından planlanan bölgesel huzur ve güven uygulamaları kapsamında tüm bağlı birliklerden 192 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sanal devriyede Terör Örgütü Propagandası kapsamında paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 4 ilçede toplam 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına özendirme ve 6136 Sayılı kapsamında suç içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Ayrıca denetimlerde 365 işletmenin kontrolü yapıldı, 4 bin 475 şahıs sorgulandı. Sorgulaması yapılan şahıslardan çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 30 kişi kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN