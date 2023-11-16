Aydın'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Saldırı

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Ovaeymir Mahallesi'nde husumetli oldukları öğrenilen Y.U.'nun başından ve göğsünden vurulması olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Ovaeymir Mahallesi'nde husumetli oldukları öğrenilen Y.U.'nun başından ve göğsünden vurulması olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, 13 Kasım Pazartesi günü Ovaeymir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.U. isimli şahıs husumetli oldukları öğrenilen M.S. tarafından başından ve göğsünden silahla vuruldu. Olayda Y.U. ağır yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.U. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Y.U.'yu vuran M.S. ile olayla ilgili olduğu tespit edilen T.S., T.M., M.S. ve Y.S. isimli 4 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan 5 şüpheliden M.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler T.S., T.M., M.S. ve Y.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN