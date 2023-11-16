Aydın'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Saldırı

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Ovaeymir Mahallesi'nde husumetli oldukları öğrenilen Y.U.'nun başından ve göğsünden vurulması olayı ile ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Ovaeymir Mahallesi'nde husumetli oldukları öğrenilen Y.U.'nun başından ve göğsünden vurulması olayı ile ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz gün Ovaeymir Mahallesi'nde Y.U., husumetli oldukları öğrenilen M.S. tarafından başından ve göğsünden silahla vuruldu. Olayda Y.U. ağır yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.U. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Y.U.'yu vuran M.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili olduğu tespit edilen T.S., T.M., M.S. ve Y.S. isimli 4 kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili şüphelilerin evinde yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirilirken, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN