Aydın'da Hurdacıya Operasyon: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hurdacıya düzenlenen operasyonda uyuşturucu ile silah ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hurdacıya düzenlenen operasyonda uyuşturucu ile silah ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü, Kuyucak ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelköy Mahallesi'ndeki bir hurdalıkta uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Narkotik köpeklerinin de destek verdiği aramada hurda araçlara parça parça gizlenmiş toplam 503 gram kubar esrar, 102 kök Hint keneviri, otomatik tüfek, 97 tabanca ve av tüfeği mühimmatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.B. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.