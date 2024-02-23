Aydın'da Horoz Dövüştürücülere Yüksek Para Cezası

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çiftlikte horoz dövüştürürken yakalanan 9 kişiye 122 bin 769 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı yasadışı hayvan dövüşü yapanlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesinde bulunan bir çiftlikte horoz dövüştürüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, baskında horoz dövüştüren 9 kişiyi yakaladı. Yakalanan 9 kişiye toplam 122 bin 769 TL idari para cezası uygulandı. Toplanan horozlar ve suç eşyaları ise Milli Parklar'a teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN