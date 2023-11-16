Aydın'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
3. Sayfa Haberleri
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde vatandaşın huzur ve güveninin sağlanması adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre; bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan E.G. isimli şahıs Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarında polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G. çıkartıldığı mahkemece toplamda 18 yıl 9 yıl hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi. - AYDIN