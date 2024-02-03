Aydın'da Hırsızlık Suçundan Aranan Firari Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde hakkında hırsızlık ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan 30 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde '3 dosyadan hırsızlık ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş 30 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.T. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İ.T. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN