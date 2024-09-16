Aydın'da Hırsızlık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa ait arazide bulunan demir profillerin kimliği belirsiz şahıs yada şahıslarca çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölge jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yeri ve çevresinde yaptıkları detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayını M.O. ve E.K. isimli şüpheli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheliler tarafından O.A. isimli şahsa satıldığı belirlenen malzemelere el konurken, 2 şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN