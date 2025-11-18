Aydın'da Hırsızlık Olayı: Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evden hırsızlık olayına karışan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kızılcaköy Mahallesi'nde bir vatandaşın evinden televizyon, elektrikli su çekme motoru ve muhtelif eşyaların çalındığını ihbar etmesi üzerine çalışma başlatıldı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda olayın şüphelisi tespit edilerek yakalanırken, şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN