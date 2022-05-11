Aydın'da Hırsızlık Büro Amirliği tarafından son 24 saatte 12 olay aydınlatıldı - Haberler

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Aydın'da Hırsızlık Büro Amirliği tarafından son 24 saatte 12 olay aydınlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da Hırsızlık Büro Amirliği tarafından son 24 saatte 12 olay aydınlatıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından son 24 saatte yapılan çalışmalarda 10 hırsızlık ve 2 yankesicilik olayı aydınlatılırken, 1 kişi de tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından son 24 saatte yapılan çalışmalarda 10 hırsızlık ve 2 yankesicilik olayı aydınlatılırken, 1 kişi de tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği yaptıkları başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda son 24 saat içerisinde 7 ayrı açıktan hırsızlık, 3 motosiklet hırsızlığı ve 2 yankesicilik olayı olmak üzere toplamda 12 olay aydınlatıldı. Çalışmalar neticesinde yankesicilik şüphelisi E.K isimli bayan şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan 2 ayrı motosiklet hırsızlığı şüphelileri K.K ve M.Ş isimli şüpheliler de çalmış oldukları 2 ayrı motosikletle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, 3. Sayfa, Haberler

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