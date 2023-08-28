Aydın'da Hint Keneviri Yetiştiricisi Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sevindikli Mahallesi'nde M.Z'ye ait evde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan aramada 22 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sevindikli Mahallesi'nde M.Z'ye ait evde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan aramada 22 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - 3. Sayfa