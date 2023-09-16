Aydın'da Hint Keneviri ve Kuban Esrar Operasyonu: 1 Gözaltı
Aydın'ın Germencik ilçesinde yapılan operasyonda arazide ekili 25 kök hint keneviri ve 2 kilo 526 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde arazide ekili 25 kök hint keneviri ile kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, Neşetiye Mahallesi Yaka mevkisinde hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan aramada 25 kök hint keneviri ile 2 kilo 526 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa