Aydın'da Haziran Ayında 7 Kişi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Aydın'da Haziran Ayında 7 Kişi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Aydın'da Haziran ayında yapılan trafik denetimlerinde 164 bin 814 araç kontrol edildi. Tüm önlemlere rağmen meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti, 757 kişi yaralandı.

Aydın'da Haziran ayı içerisinde yapılan denetimlerde 164 bin 814 araç kontrol edilirken, tüm önlemlere rağmen meydana gelen trafik kazalarında ise 7 kişi hayatını kaybetti.

Aydın Valiliği Haziran Ayı trafik verileri açıklamasında, "Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2025 yılı Haziran ayı içerisinde toplam 164 bin 814 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 26 bin 230 araca işlem yapılmıştır. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2025 Haziran ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 293 maddi hasarlı, 543 yaralamalı ve 7 ölümlü olmak üzere toplam 843 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 757 vatandaşımız yaralanmış, 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Ayrıca 446 sürücünün ehliyetine el konulmuştur. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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