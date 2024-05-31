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Aydın'da Hazine Arazisinde İzinsiz Yer Açan Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde iş makinesiyle izinsiz yer açan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Olayın ardından tutanak tutularak ilgili kurumlara gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde iş makinesiyle izinsiz yer açan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, devriye esnasında Ö.K. isimli şahsın iş makinesi ile S.Ş. isimli şahıs adına hazine arazisinde izinsiz yer açtığını tespit etti. Yakalanan şahıs hakkında tutanak tutulurken, hazırlanan tutanak adli ve idari işlemler için ilgili kurumlara gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Didim Aydın Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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