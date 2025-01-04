Aydın'da Hayvan Pazarında Dolandırıcılık ve Hırsızlık Denetimi

Aydın'ın Çine ilçesindeki hayvan pazarında jandarma ekiplerince, dolandırıcılık ve hayvan hırsızlıklarına karşı denetim gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılıklarına yönelik yürütülen denetim ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede ekipler, Çine'de son dönemde meydana gelen 2 hırsızlık olayının faillerini kısa sürede yakalayıp adalete teslim ederken, Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında çalışma gerçekleştirildi. Vatandaşların huzur ve güven içerisinde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla hayvan pazarında vatandaşların kimlik, hayvanların küpe numarası sorgusu ve kontrolü yapıldı. Ayrıca pazara gelen vatandaşlar, dolandırıcılık ve hayvan hırsızlığı olaylarına yönelik alınacak tedbirler konusunda da bilgilendirildi. - AYDIN