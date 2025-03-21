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Aydın'da Havadan Trafik Denetimi, 49 Bin TL Cezalı Sürücüler

Aydın'da Havadan Trafik Denetimi, 49 Bin TL Cezalı Sürücüler
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, havadan yaptığı trafik denetimlerinde 11 sürücüye toplam 49 bin 712 lira trafik cezası uyguladı. Denetimlerde 515 araç kontrol edilip, 7 araç trafikten men edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından havadan yapılan trafik denetimlerinde 11 sürücüye 49 bin 712 lira trafik cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Otoyol Komutanlığı Teknik İnceleme Timi İzmir Aydın Otoyolu Germencik gişelerinde yol kontrol noktasında müşterek Mikro İHA ile havadan Trafik Denetimi icra edildi. Denetimlerde 515 araç/şahıs kontrol edildi. 11 sürücüye işlem yapılarak 49 bin 712 TL trafik cezası uygulanırken, 7 araç trafikten men edildi ve 1 araç yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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