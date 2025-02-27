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Aydın'da Hava Destekli Trafik Denetimlerinde 125 Bin TL Ceza Kesildi

Aydın'da Hava Destekli Trafik Denetimlerinde 125 Bin TL Ceza Kesildi
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Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan hava destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan 41 sürücüye toplam 125 bin 436 TL ceza uygulandı. 308 aracın kontrol edildiği denetimlerde 11 araç trafikten men edildi.

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan hava destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere toplam 125 bin 436 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş ve Trafik Jandarması ekipleri tarafından Kuşadası ilçesinde Mikro İHA ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 308 araç ve 289 şahıs kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 41 sürücüye toplam 125 bin 436 TL cezai işlem yapıldı, 11 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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