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Aydın'da hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada hHerkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçlarından aranan ve hakkında (10) yıl (3) ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. isimli şahıs Söke Yenidoğan Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 adet bıçak, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar uyuşturucu madde (Metamfetamin ve kubar esrar) ele geçirildi. Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Aydın Söke Güvenlik Adliye Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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