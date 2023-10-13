Aydın'da Hapis Cezası Bulunan 6 Şahıs Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve ilçe jandarma komutanlıklarınca aranan şahsın yakalanması amacıyla yürütülen koordineli çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde; Kuşadası ilçesinde bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.U., Köşk ilçesinde vergi usul kanuna muhalefet suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.O., İncirliova ilçesinde suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi, alt soya karşı kasten yaralama suçlarından aranan ve hakkında toplam 5 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan D.Z., Söke ilçesinde herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmiş eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Y., Efeler ilçesinde tehdit suçundan aranan ve hakkında 10 ay hapis cezası bulunan A.K. ile basit yaralama suçundan aranan ve hakkında 112 gün hapis cezası bulunan N.S. isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şahıslar adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN