Aydın'da Hapis Cezası Bulunan 4 Şahıs Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve ilçe jandarma komutanlıklarınca aranan şahsın yakalanması amacıyla yürütülen koordineli çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde; Efeler ilçesinde 'kasten yaralama' suçundan aranan ve hakkında toplam 7 yıl 32 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K., İncirliova ilçesinde 'kasten yaralama' suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan U.A., Köşk ilçesinde 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan aranan ve hakkında toplam 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Y.S. ve Kuşadası ilçesinde 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan K.Ç. kıskıvrak yakalandı. Şahıslar adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN