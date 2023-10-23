Aydın'da Halk Otobüsü Şoförüne Yumruk Atıldı

Aydın'da bir kişinin halk otobüsü şoförüne yumruk atması araç kamerası tarafından görüntülendi. Sürücü şikayetçi oldu.

Aydın'da, bir kişinin halk otobüsü şoförüne yumruk atması araç kamerası tarafından görüntülendi.

Mürşit Şenocak yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, yolcu almak için Çine ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki durakta durdu.

Bu esnada araçta bulunan bir kadın, otobüsteki yoğunluk nedeniyle yüzüğündeki taşın düştüğünü söyleyerek sürücüye tepki gösterdi. İkili arasındaki sözlü tartışmaya kadının çağırdığı arkadaşı M.Y. de katıldı. Otobüse binerek sürücüye yumruk atan M.Y. olay yerinden uzaklaştı.

Sürücü Şenocak, M.Y'den şikayetçi oldu.

Öte yandan sürücüye yumruk atılması otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.Y'nin durakta duran otobüse binmesi, bir süre konuşması ve ardından yumruk atması görülüyor.