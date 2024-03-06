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Aydın'da Halk Otobüsü Devrildi: 28 Kişi Yaralandı

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Aydın'ın Efeler ilçesi üniversite yolu üzerinde meydana gelen halk otobüsü kazasında 28 kişi yaralandı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, kazanın otobüsün freninin boşalması sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Aydın'ın Efeler ilçesi üniversite yolu üzerinde halk otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazanın sebebini açıklayan Aydın Valisi Yakup Canbolat, kazanın otobüsün frenin boşlaması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi varyantında, virajı alamayan halk otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 28 kişi yaralandı.

Kazanın ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; "Efeler ilçemiz ADÜ yolunda özel halk otobüsünün freninin boşalması sonucu meydana gelen kazada yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. İlgili birimlerce kazaya hızlıca müdahale edilmiş ve tüm yaralı vatandaşlarımızın hastaneye intikalleri sağlanmıştır" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Efeler Aydın 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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